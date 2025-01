Calcio, Serie C. Crotone-Picerno: Longo punta su compattezza e attacco (subito!)

Emilio Longo

Il Crotone Calcio si prepara in vista della ventiquattresima giornata di campionato della serie C Now-Girone C che lo vedrà imegnato nel match casalingo, lunedì sera (alle 20:30), contro il Picerno (QUI) e, nella giornata di oggi, sabato 25 gennaio, il tecnico rossoblù ha incontrato i giornalisti.

Alla domanda cosa non deve succedere al Crotone nell’assieme di una partita giocata bene, il Mister risponde:

“Affrontiamo una squadra ben allenata e che ha competenze molto importanti seppure ben diversa dalla squadra che ho lasciato l’anno scorso. Tanti calciatori del Picerno oggi sono cambiati iniziando così un nuovo progetto della società. Mi piacerebbe che la mia squadra continuasse ad esprimere il gioco che sta facendo. Troviamo una squadra competente dall’altra parte che occupa gli spazi in modo intelligente, quindi noi dobbiamo essere compatti. Vorrei una squadra che attaccasse subito, quindi propositiva in grado di mantenere l’equilibrio per tutta la partita”.

Circa la possibilità di mantenere in campo, contro il Picerno, i 10/11mi della passata partita:

“Lavoreremo in mattinata per sciogliere gli ultimi dubbi che ho sulla formazione. Continuerò a scegliere in base all’avversario, ma anche al merito”.

Ed ancora sulla partita da riscattare contro il Picerno per rilanciare ancor di più il Crotone nell’Olimpo delle squadre di testa e su come il tecnico ha preparato la gara:

“A Messina la squadra non si è mai risparmiata. Non serve una squadra conservativa anche se il coefficiente di difficoltà della gara è alto. Per fare alta classifica bisognerà avere coraggio, continuare a fare gioco e essere identitari senza risparmiarsi”.

Sul dualismo Oviszach/Vitale:

“Ritengo che questo non sia un problema ma una fortuna perché qualsiasi cosa che andrò a scegliere non sarà un errore. Inizialmente un pò di pazzia nella mia scelta qualcuno l’ha vista ma, nelle ultime cinque partite, Vitale è il calciatore con maggior rendimento”.

Quanto al portiere il Mister dice di non avere dubbi, mentre per quanto riguarda la maturità della squadra e la voglia di fare bene:

“Abbiamo molta voglia di fare bene però non deve diventare un’ossessione. Vorrei che la squadra andasse con serenità in mezzo al campo. Gli step in casa sono tutte prove di maturità e lunedì sera proveremo a fare nostra l’intera posta in palio per regalare qualcosa di prezioso alla nostra gente. C’è un crescente entusiasmo intorno alla squadra”.

Riguardo alle cento panchine tra i professionisti del tecnico in Serie C si sminuisce un po’, ma non troppo:

“Ne mancano seicento tra i dilettanti… ho fatto tanta gavetta”.

Ed ancora, il tecnico entra anche nel merito della campagna acquisti:

“Abbiamo provato ad abbassare il numero di calciatori a mia disposizione a cui non potevo dare spazio perché erano in tanti. Faccio I complimenti alla Direzione Generale e a quella Sportiva per il lavoro svolto. Ad oggi faremo un altro paio di operazioni; chi viene a Crotone deve avere voglia di trascinare”.

La conferenza continua e la domanda ricade poi sulla consapevolezza che quest’anno sia tutto possibile:

“Ritengo che la squadra sia già consapevole di quello che si sta per fare senza porsi limiti. Siamo consapevoli che possiamo tutto e in questo tutto c’è il bene ed il male; stiamo rendendo quasi normale la straordinarietà. Poiché ci ritengono forti è normale che avremo più pressioni”.

Per quanto riguarda Vinicius:

“Sono quattro giorni che si allena con la squadra. Nella prossima conferenza spero di potervi dire che Vinicius è il primo acquisto di Gennaio del Crotone”.

Tutto pronto, o quasi, per la prossima avventura di campionato. Intanto il Football Club Crotone, dopo l’acquisto dell’estremo difensore Sassi, comunica ufficialmente alcune operazioni in uscita.

Si tratta della risoluzione consensuale anticipata della cessione a titolo temporaneo con la Triestina per l’attaccante Akpa Akpro (classe 2005); il passaggio a titolo temporaneo al Futbalovy’ Klub AS Trencin in Slovacchia del centrocampista Luis Rojas ed infine la cessione a titolo definitivo del classe 2000 Marco Spina all’Associazione Sportiva Gubbio.