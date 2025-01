Calcio, Serie C. Il Crotone si prepara al Picerno, Tummigol sgomita: sfatare il tabù dello Scida

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Il Crotone prepara il match casalingo di lunedì sera contro il Picerno, sfida che sarà diretta dal Signor Antonio Di Reda della sezione Aia di Molfetta coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta, Angelo Tomasi di Lecce e dal quarto ufficiale Tommaso Alberto Vazzano di Catania.

Prima della seduta di allenamento Tummigol, messo a disposizione dal club pitagorico, ha risposto alle domande dei giornalisti dichiarando:

Sul rendimento:

“Sono contento di questi gol che vengono una partita dietro l’altra. Merito della squadra che è collaudata e ben messa in campo. Devo dire grazie a tutta la squadra per un risultato così grande”.

Ed ancora il bomber, quanto alla partita dello Scida contro il Picerno è perentorio:

“Ci aspetta una gara molto difficile dove dovremo sfatare il tabù dello Scida. Troviamo una squadra ben organizzata che all’andata ci ha fatto male; sicuramente l’affronteremo col piglio giusto perché è una gara complicata”.

Poi alla domanda, Tumminello meglio di Re Mida, trasforma in oro tutto quello che tocca. In questo straordinario momento realizzativo e prestativo, che ha visto Tummigol più volte prendere per mano il Crotone e condurlo alla vittoria, quanto entusiasmo e quanta consapevolezza c'è in te e nel gruppo squadra, sapendo che si sta… e si può realizzare qualcosa di importante già in questa stagione?

“C’è tanta consapevolezza perché dietro e avanti a me ho dei ragazzi con tanta qualità. Ad oggi le aspettative sono sempre quelle di inizio anno ovvero arrivare nel miglior modo possibile in questo campionato poi se c’è da sognare si sogna anche se noi restiamo coi piedi per terra”.

Sul rapporto con la città l’attaccante rossoblù dice:

“è il mio quarto anno qua ed ho un rapporto bellissimo con la città, incidenti di percorso a parte. Sono contento della fiducia dei tifosi e spero che lunedì ci sarà un pubblico accogliente ed intenso per caricarci e per affrontare al meglio questa grande partita”.

Circa le ambizioni di Tummigol:

“Le ambizioni sono quelle di dare il massimo in questa squadra sino a fine campionato. Speriamo di arrivare in alto anche se le valutazioni si fanno a giugno. Ad oggi pensiamo ad arrivare al play off col miglior piazzamento possibile. Se si deve sognare lo si fa partita dopo partita”.

Gli squali, dunque, dopo l’ennesimo blitz esterno perpetrato ai danni del Messina (QUI), si preparano col piglio giusto per l’importantissima sfida contro il Picerno strizzando l’occhio, silenziosamente, alla cadetteria.