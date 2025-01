Calcio, Serie C. Crotone: dall’Atalanta in prestito il portiere Jacopo Sassi

Jacopo Sassi

E alla fine della querelle … il portiere per il Crotone è arrivato! Nuovo ingresso in casa rossoblù dove nella giornata odierna è stato ufficializzato l’estremo difensore Jacopo Sassi.

Il classe 2003 - che arriva in prestito - è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta e ha vestito, in questa prima parte di campionato, la maglia del Modena in serie B.

Sassi ha poi maturato esperienze col Giugliano e, l’anno scorso, con la Pro Vercelli dove è riuscito a mantenere la porta inviolata per ben dodici volte.

Vice-campione del Mondo con l’Italia Under 20 nel 2023, è attualmente nel giro della nazionale Under 21, con cui annovera due gettoni di presenza.

“Benvenuto nella famiglia rossoblù, Jacopo!” scrive la società pitagorica che mette dunque a segno un colpo atteso ed importantissimo al fine di consegnare al tecnico Longo un squadra più che competitiva per il campionato di Serie C, che vede impegnate tante squadre blasonate in un fazzoletto di punti.