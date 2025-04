Talk al Festival coi fondi pubblici, Oliverio e Aiello assolti in Appello

Mario Oliverio

Mario Oliverio e Ferdinando Aiello sono stati assolti ieri dalla Corte d’Appello di Catanzaro, in relazione all’accusa di peculato.

L’ex presidente della Regione Calabria ed il già deputato del Partito Democratico, erano imputati per una presunta distrazione di fondi pubblici in occasione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, svoltosi nel luglio del 2018 (QUI).

Come fa sapere il legale di entrambe, l’avvocato Enzo Belvedere, i giudici avrebbero pertanto confermato l’assoluzione a suo tempo statuita dal Tribunale di Catanzaro, per l'ipotesi di concorso in peculato.

Secondo l’accusa, difatti, Aiello sarebbe stato l’istigatore e Oliverio l’esecutore materiale della condotta illegale, in relazione alla partecipazione della Regione al Festival che si tiene nella cittadina umbra.