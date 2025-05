Calcio, Playoff C. Big match alle 16 tra Crotone e Vicenza, Longo: “lo Scida sia una bolgia”

Si è ai quarti di finale per l’accesso in serie B, attraverso i play-off, che hanno coinvolto 27 squadre (9 per girone: A, B e C), e solo una avrà accesso alla serie superiore, dopo la promozione diretta di Padova (A, 86 p.), Virtus Entella (B, 83 p.), Avellino (C, 75p.). Otto le squadre sorteggiate per il 2° Turno Nazionale. Questi gli accoppiamenti, per le gare di eliminazione, che si giocheranno il 25 maggio per l’andata ed il 28 per il ritorno: Gara 1: Giana Erminio-Ternana (testa di serie); Gara 2: Crotone-L.R. Vicenza (testa di serie); Gara 3: Vis Pesaro-Pescara (testa di serie); Gara 4: Atalanta U23-Audace Cerignola (testa di serie). La finale si giocherà il 2 giugno, andata, ed il 7 giugno, ritorno.





di Giuseppe Romano

Dagli abbinamenti per i quarti di finale dei play-off di serie C, Crotone-Vicenza viene considerato un big match per l’alto valore tecnico delle due squadre: il Vicenza e stata in testa alla classifica nella sfida diretta col Padova nel girone A, con l’elevata possibilità di raggiungere la promozione diretta.

Il Crotone basa la sua forza sull’identità di squadra, la crescita progressiva nel sostenere gli errori attraverso un confronto sereno, e la partecipazione intensa negli allenamenti. Dinamiche che hanno potenziato la consapevolezza di portare a termine il progetto ambizioso proposto dalla presidenza.

Sarebbe facile fare un’analisi dettagliata delle caratteristiche tecniche delle due squadre e discutere su alcune individualità di spicco che faranno parte dei due schieramenti, per dare un pronostico attendibile.

L’identità offensiva

La razionalità dice che i calabresi cercheranno di legittimare la propria identità offensiva, potenziale di tutto il campionato, con linee ben marcate, tracciate da cinque “cannonieri” che sono andati 52 volte in gol.

Mister Longo non nasconde la sua fiducia e nell’aspettarsi “una giocata vincente da Tumminello, un lampo da Ricci, e tanta concretezza da Gomez e Murano, ai quali aggiungiamo Silva e Ovisach (13)”.

Dalla parte opposta si pensa subito al quartetto dei maggiori realizzatori (33 reti), Nocera-Rolfini-Rauti-Monte, affiancati da Ferrari e Talarico (8).

Parliamo di giocatori di altissimo profilo che determineranno due “fronti” di alta pressione per velocità, forza, determinazione e creatività.

Il dodicesimo uomo

Il Crotone ha uno schieramento in più: il pubblico, leader di un Crotone che ha saputo potenziare il senso di appartenenza con quelli della “Curva Sud”, soprattutto.

Longo è consapevole della spinta che potrà venire dagli spalti e fa l’appello: “Il nostro pubblico può essere la differenza. Già a Salò ci hanno fatto sentire a casa. Domani spero che l’Ezio Scida sia una bolgia: vogliamo riempirlo di nuovo, per il cuore e l’orgoglio di questa città. Noi abbiamo l’entusiasmo giusto per provare a fare una impresa importante con la setta passione di chi ci segue. L’intento è mettere sotto un avversario importantissimo, rispetto alle otto squadre rimaste. Lo faremo col coraggio che ci ha contraddistinti per passere il turno”.

Tanti pregi, pochi difetti

Si gioca dopo aver speso molto sia dal punto di vista fisico che mentale, ma con la consapevolezza di aver superato ostacoli ostici. Il segreto sta nella partecipazione attiva della panchina, compreso di chi non gioca.

Il tecnico pitagorico richiama Crocetta (2003) come esempio “eccezionale per quello che ha fatto in pochi minuti da quando è entrato in campo con la ‘stoffa’ di una maturità unica. Ha fatto sei-sette interventi da veterano. Questo caratterizza che tutti sono pronti, qualora li mettessi alla prova per dare il proprio contributo”.

Per Longo “la qualificazione è alla portata. L’avversario ha tanti pregi e pochissimi difetti, difficile a trovare in una squadra costruita per andare in B. Conosciamo le dinamiche di gioco dell’avversaria e ritengo che qualche difficoltà possa averla rispetto al nostro modo di giocare. Proveremo ad evidenziare questo in mezzo al campo, nella consapevolezza che la nostra squadra ci ha abituati ad imprese importanti. Noi, più che guardare l’avversario, dobbiamo cercare di essere la migliore versione di noi, vista in campionato e nelle partite di play-off già disputate”.

L’errore di D’Alterio, che avrebbe potuto portare all’eliminazione dei calabresi, nel turno precedente, è stato un elemento di riflessione che il mister crotoniate ha così espresso: “Quello è stato un momento limpido di crescita, che tutti avranno visto e apprezzato. Ho visto una squadra che sostiene l’errore, che si protegge. Siamo una squadra unita, che nei momenti difficili ha scelto sempre la via della serenità. Nella nostra squadra il senso dell’umanità non è mai mancato ed è stato la vera nostra forza.”

I convocati

Crotone: non pervenuti

Vicenza: Portieri: 1 Massolo, 12 Gallo, 98 Confente; Difensori: 6 Leverbe, 13 Beghetto, 14 Cuomo, 23 Laezza, 26 De Col, 32 Costa, 73 Sandon, 76 Fantoni;Centrocampisti: 4 Carraro, 8 Della Latta, 10 Ronaldo, 29 Zonta, 44 Talarico; Attaccanti: 7 Rauti, 9 Ferrari, 21 Gamero, 90 Morra, 99 Della Morte. All. Vecchi

L’arbitro

Crotone-Vicenza, gara valevole per il secondo turno nazionale dei playoff in programma domenica 18 maggio alle 16:00 allo stadio Ezio Scida sarà diretta dal signor Mattia Ubaldi della sezione AIA di Roma 1. Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Alessandro Parisi di Bari; quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino; Var: Gianpiero Miele di Nola; Avar: Domenico Castellone di Napoli.

Il fischietto romano ha quattro precedenti con gli squali: Crotone-Messina 1-0 (Serie C 2022/23), Crotone-Picerno 2-1 (Serie C 2023/24), Turris-Crotone 0-4 (Serie C 2023/24) e Avellino-Crotone 2-1 (Serie C 2024/25).

Dove vederla

L’incontro sarà trasmesso in Tv, in diretta, sul canale 254 di Sky Sport e in streaming su Now.