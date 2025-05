Calcio, Playoff C. Crotone: a Vicenza è un’impresa ma possibile, “con coraggio e follia”

Otto squadre ai blocchi di partenza per il secondo turno dei quarti di finale-play off di serie C. con pronostici non del tutto convincenti, per gli elevati valori tecnici dei calcatori e le complesse strategie individuali degli allenatori. Il match di ritorno è inchiodato da mille dubbi per la convinzione che la stanchezza e la tensione, dovute alle dure prove in successione, a distanza di tre giorni, possa aver destabilizzato ogni equilibrio, negli schieramenti che dovranno scendere in campo per accedere alla semifinale dei play off. È legittimo che le rispettive tifoserie non rinuncino al proprio sogno di mettere piede alla semifinale.





di Giuseppe Romano

L’andata ha dato segnali positivi per il Vicenza (2-1) a Crotone; vistoso il Pescara (4-2) contro il Vis Pesaro; Giano Erminio espugna (0-1) il campo della Ternana, mentre si chiude con un secco 0-0 Cerignola-Atalanta U23.

Vicenza-Crotone è la sfida di maggiore interesse per la sostanziale differenza dell’obiettivo tracciato dai due club in fase di “mercato”: la promozione i veneti; un progetto di “ricostruzione” da consolidare in due anni.

Invece, sorprendentemente, le due “identità” si ritrovano difronte a lottare per lo stesso obiettivo, la B. È questa la risposta si aspettano i 16mila tifosi (9mila vicentini e 7mila crotoniati), coinvolti in questo magnifico sogno e che hanno trovato le motivazioni di palpitare e partecipare a questa volata.

La vittoria del Vicenza a Crotone (2-1) (QUI) non esclude perentoriamente il Crotone dalla possibile realizzazione dei due gol di scarto, per il passaggio del turno.

Un match tutto da giocare

Sarà un match tutto da giocare. I due allenatori, Vecchi e Longo, sono consapevoli che entrambe le formazioni posseggono i mezzi per uscire fuori da ogni razionalità, e saranno gli episodi a determinare il risultato finale.

Prima dei 90’, la squadra di Vecchi passerebbe il turno in caso di parità o di vittoria; i ragazzi di Longo, sono obbligati a vincere, al “Menti”, con almeno due reti di differenza.

È qui è la battaglia! Una impresa difficile per il Crotone trionfare sul campo vicentino che si difende benissimo: 22 partite/38 a porte inviolate; solo tre volte ha perso, con due reti di scarto, 3-1 contro il Trento, 2-0 col Feralpisalò e con la Triestina. Ha segnato 1,55 gol a partita e ne ha subiti 0,6. Una vera muraglia!

L’assalto alla muraglia del Menti

L’assalto del Crotone dovrà essere duro e determinato, con le sue quattro bocche di fuoco che hanno mostrato di “sfondare” due, tre e anche quattro volte le più forti difese avversarie.

In questo “assalto” mancheranno i difensori centrali, Di Pasquale e Cargnelutti. Sarà completa la rosa degli attaccanti che il “demiurgo” Longo saprà condurre all’assalto della “muraglia” eretta al Romeo Menti da mister Vecchi.

Longo è stato chiaro: “Sarà un Crotone che cercherà di rendere possibile qualcosa di difficile. Per un’impresa sportiva occorre fare una gara superlativa. Non sarà facile ma siamo armati di grande determinazione affinché ciò avvenga”.

Il Vicenza ha insegnato qualcosa ed il tecnico pitagorico ne ha fatto tesoro: “Metteremo tutte le nostre forze tenendo presente le conoscenze acquisite dalla prima partita fatta col Vicenza, e proveremo a gestire in campo quelle competenze giuste per mettere in difficoltà una squadra che sapevano, in partenza, che fosse la più forte”.

La fiducia nei suoi ragazzi

La fiducia ai suoi ragazzi è piena e ci tiene che lo sappiano: “Sono tranquillo che la squadra ci proverà, consapevole dell’ostacolo che si dovrà superare. Abbiamo le nostre carte da giocare, messe insieme attraverso le competenze e l’esperienza di un percorso che ci ha formato. Sono tranquillo, certo che quello che dobbiamo fare è qualcosa di fattibile”.

Per battere la “muraglia” vicentina ci vorrà anche tanto coraggio ed un pizzico di follia. “Sapremo valutare le possibili conseguenze. Il match richiede grande intensità e uno stato di equilibrio che sarà fondamentale per reggere le tracce di follia, elemento fondamentale per una gara così complessa”.

Lassù, oltre mille chilometri, trecento tifosi saranno nel settore ospiti con la speranza di urlare di gioia. Accadrebbe dopo un interminabile bagno di adrenalina e di follia dei ragazzi di Longo che, dal tunnel, intravedono la luce della semifinale.

I convocati

Vicenza: non pervenuti

Crotone: 1 Sassi, 2 Piras, 3 Giron, 7 Oviszach, 8 Stronati,9 Gomez, 10 Vitale, 11 Murano, 12 Martino, 13 Armini, 15 Vinicius, 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Ricci, 21 Barberis, 22 D’alterio, 23 Groppelli, 25, Cocetta, 33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 93 Tumminello.

Diffidati: Armini, D’alterio, Guerini, Stronati, Vitale. Squalificati: Cargnelutti, Di Pasquale. Indisponibile: Vilardi.

L’arbitro

Vicenza-Crotone, gara valevole per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff in programma stasera, 21 maggio, alle 20:00 allo Stadi Romeo Menti, sarà diretta dal signor Mastrodomenico della sezione AIA di Matera. Assistenti: Manuel Marchese di Pavia e Andrea Pasqualetto di Aprilia; quarto ufficiale: Valerio Pezzopane di L’Aquila; Var: Manuel Volpi di Arezzo; Avar: Niccolò Turrini di Firenze.

Il fischietto lucano ha tre precedenti con gli squali: Crotone-Audace Cerignola 0-1 (stagione 2022/23), Crotone-Trapani 1-2 (stagione 2024-25) e Benevento-Crotone 1-1 (stagione 2024-25).

Dove vederla

Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport (sul canale 58 del digitale terrestre) e in pay per view su Sky Sport (canale 252). Visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.