Narcotraffico internazionale. L’ex latitante Vincenzo Pasquino estradato in Italia

Dopo le richiesta avanzate dalle Direzioni Distrettuali antimafia delle Procure di Torino e Reggio Calabria, è stato estradato stamani in Italia Vincenzo Pasquino, ex latitante 34enne, detenuto in Brasile dal 24 maggio del 2021, giorno in cui fu catturato a Joao Pessoa (QUI) dalla Polizia Federale del paese sudamericano e dai Carabinieri dl Ros, mentre si trovava in un residence insieme all'allora anch'egli latitante Rocco Morabito (58 anni) (QUI).

Oggi, dunque, la Polizia brasiliana ha consegnato Pasquino nelle mani dello Scip, il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia ed a questo risultato si è arrivati grazie all’ottima collaborazione tra gli organi diplomatici e giudiziari italiani e brasiliani, seguita in tutte le fasi dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Va segnalato che Pasquino è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Torino mentre risulta attualmente indagato dalla Procura di Reggio Calabria: è ritenuto dagli inquirenti un personaggio di spicco del narcotraffico internazionale e fino alla sua cattura era inserito nell’elenco del Viminale dei latitanti più pericolosi.