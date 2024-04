Ponte sullo Stretto, da domani al via la procedura per gli espropri

L'iter per il Ponte sullo Stretto procede sempre più velocemente. La società Stretto di Messina Spa ha infatti annunciato la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento per vincolo preordinato all'esproprio, motivato dalla pubblica utilità: sostanzialmente verranno definite tutte quelle aree che dovranno essere espropriate per realizzare l'opera, sia sul versante calabrese che su quello siciliano.

Il vincolo vero e proprio sarà sancito solo nel momento in cui verrà approvato il progetto definitivo, al momento al vaglio del Cipess per la verifica delle coperture economiche. Quella di domani sarà dunque una sorta di anteprima, che permetterà di prendere consapevolezza delle aree interessate dai futuri lavori qualora il progetto dovesse essere approvato.

Tali documenti saranno resi pubblici online su un'apposita area del sito della società (QUI), e saranno pubblicati anche nei portali delle Regioni Calabria e Sicilia, nonché dei Comuni di Messina e Villa San Giovanni. I soggetti interessati dal cosiddetto "piano espropri" avranno 60 giorni di tempo (a partire dall'8 aprile) per ricevere apposita assistenza tramite gli sportelli tecnici comunali appositamente costituiti.