Ponte sullo Stretto, depositato esposto contro gli espropri

A distanza di pochi giorni dall'annuncio dell'avvio delle procedure propedeutiche per effettuare gli espropri per la realizzazione del ponte sullo stretto, è stato presentato un esposto alla Procura di Reggio Calabria per bloccare le acquisizioni richieste dalla Stretto di Messina Spa. Il documento è stato depositato dal comitato cittadino contrario agli espropri, Rossella Bulsei, Giuseppe Fedele e Vincenzo Musolino, con il supporto dell'avvocato Maria Grazia Fedele.

Proprio dal comitato ricordano che tali procedure vennero bloccate già "nel 2012 dal governo Monti che con il decreto legge 187/2012 richiedeva una verifica tecnico-economica-finanziaria sul progetto del 2010 presentato da Eurolink. Nel momento in cui si era interrotto l'iter il progetto di Eurolink non aveva avuto le verifiche richieste dal governo Monti e non era stata dimostrata la fattibilità del Ponte".

Verifiche che non sarebbero giunte neppure nell'ultimo documento ufficiale presetato nel settembre del 2023. "Quella non è in realtà una relazione d'aggiornamento, tant'è che lo stesso comitato tecnico scientifico, di cui è stata dotata la società Stretto di Messina e composto da professionisti nominati dal ministero delle Infrastrutture, ha espresso, sul progetto, un parere favorevole con ben 68 osservazioni e raccomandazioni (LEGGI)" ricorda il comitato.