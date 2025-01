Calcio, Serie C. Il Crotone con la testa al Sorrento, trasferta tra dubbi e incertezze

Testa al Sorrento… lo squalo pitagorico si prepara a dare battaglia in campionato con l'ennesima trasferta da affrontare tra dubbi e consapevolezze acquisite.





di Francesco Pitingolo

Settimana corta per il Crotone che mette subito la testa a posto per affrontare il Sorrento provando a fare meglio della scorsa sfida interna, pur non avendo costanti riferimenti tecnico tattici sugli avversari in virtù della nuova guida che siede sulla panchina dei campani.

Il Crotone con grande voglia di rivalsa e di fare bene, consapevole delle proprie forze e in un momento positivo, arriverà al Viviani di Potenza senza il proprio play Barberis ma con Schirò - che fa legna - pronto a scendere in campo sin dal primo minuto e con il tanto atteso Vinicius che scalpita dalla panchina a completezza di un centrocampo che non attingerà - a detta del tecnico - più dal mercato.

Manca ancora un piccolo step al Crotone per vincere le partite anche in maniera sporca, pure se ad oggi la formazione è divenuta squadra con principi morali posti alle basi dell'aspetto tecnico/tattico.

LA DIFESA MESSA "IN RIGA"



Ha messo la difesa “in riga” Longo, e con il lavoro l'ha resa granitica ed affiatata utilizzando gli errori commessi, come momento di crescita rendendo più sicuro anche D'Alterio - decisivo per alcuni interventi fatti - sulle conclusioni degli avversari.

La squadra ha certo bisogno di più leggerezza tra le mura amiche, essendo divenuta locomotore di un ritrovato entusiasmo tra i supporter pitagorici.

Ci saranno degli scontri diretti a stretto giro sul cammino del Crotone ma, per il tecnico degli squali resta importante muovere la classifica giornata dopo giornata per recuperare il gap sulle capoliste maturato nelle primissime giornate del torneo.

Contro il Sorrento non ci sarà Guerini (squalificato) e spazio verrà dato al neo acquisto Piras che in questo momento, in allenamento si è dimostrato abile e capace di reggere l'uno contro uno; per le altre eventuali novità in formazione mister Longo non si sbottona e, nell'intervista pre-match fa intendere che per affrontare una partita “tosta” contro una squadra che si schiererà con un 4-3-3 e che viaggia sulle ali dell'entusiasmo vista la scorsa partita di campionato, sarà necessaria l'ennesima prova di forza e di carattere.

PARTITA NON PRIVA DI INSIDIE



Partita da riscattare ed interessante per il Crotone se si guarda il girone d'andata, non priva di insidie certamente da affrontare con un atteggiamento giusto ed aggressivo senza sfociare mai nella presunzione, con Oviszach, Silva e Vitale pronti a sfidarsi per una maglia da titolare sulle corsie esterne e con il capitano Guido Gomez altrettanto preparato a guidare l'attacco rossoblù, anche nella fase di non possesso.

Bisogna porre l'attenzione su quello che si ha in casa per fare meglio - dice Longo -, battagliando in campo con una “garra” giusta che va certamente innalzata ma che si è vista sul terreno di gioco nelle trascorse partite di campionato.

Sulla fine del torneo e sugli obiettivi interni il Mister dello squalo ionico non azzarda previsioni e resta concentrato su ciò che deve fare, ovvero alta classifica, preservando la sua compagine dalle ansie che toglierebbe forze preziose allo scacchiere calabrese.

Tutto pronto, dunque, per scrivere una nuova pagina di questo campionato che si sta rivelando, giornata dopo giornata, sempre più avvincente.

L’ARBITRO

Sorrento contro Crotone verrà diretta dal Sig. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione Aia di Prato, coadiuvato dagli assistenti Mario Pinna di Oristano e Nicola Di Meo di Nichelino; quarto ufficiale Luigi Pica di Roma 1. Il fischietto toscano non ha precedenti con gli squali.

DOVE VEDERLA

La partita, valevole per la 25° giornata del campionato Serie C Now Girone C, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport canale 252 e Now TV sabato 1 febbraio alle ore 17:30