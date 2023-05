Droga ed estorsioni a Catanzaro, scarcerato uno degli indagati

La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'istanza di riesame proposta dall'Avvocato Vincenzo Fulvio Attisani, ha annullato l’ordinanza con la quale il Gip del capoluogo di regione aveva applicato a Leonardo Mazza, di Girifalco, la misura della custodia cautelare in carcere.

L’uomo era stato arrestato nell'ambito del procedimento che era scaturito da una vasta e complessa indagine, a carico di 84 persone, 62 delle quali, nell’aprile scorso, erano state sottoposte a misura cautelare (QUI), con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente, in particolare di cocaina.

Il legale di fiducia di Mazza, sia nell'istanza che in sede di discussione davanti al Tribunale, ha sostenuto e ribadito la completa estraneità del suo assistito ai fatti: teti che è stata pienamente accolta dal Tdr che, come accennavamo prima, ha annullato lil carcere per l’uomo disponendone, pertanto, l'immediata scarcerazione.