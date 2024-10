Processo Miramare, abuso d’ufficio non è più reato: assolto il sindaco di Reggio Calabria

Il primo cittadino di Reggio Calabria è stato assolto nel processo Miramare dall'accusa di abuso d'ufficio, non essendo più riconosciuto come reato. Questa la motivazione del Tribunale di Reggio Calabria in applicazione del decreto legge entrato ufficialmente in vigore ieri, lunedì 14 ottobre, che questa mattina ha assolto il sindaco in quanto "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Il fatto contestato riguardava l'hotel Miramare sul lungomare reggino: il Comune di Reggio si sarebbe dovuto costituire parte civile chiedendo i danni allo stesso sindaco, ma ciò non sarebbe avvenuto in quanto il primo cittadino si sarebbe dovuto astenere da una decisione che lo riguardava direttamente.

La difesa di Falcomatà, che ha sempre ribadito l'insussistenza del fatto, ha ora richiesto che venga emessa una sentenza di assoluzione.